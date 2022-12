SuperLig 2022 2023 | Weghorst regala il pari al Besiktas | Alanyaspor beffato al 100?

(Di domenica 25 dicembre 2022) Prosegue il Natale all’insegna del calcio in Turchia, dove va in scena la quindicesima giornata della. Dopo il successo dell’Adana Demirspor nell’anticipo (QUI IL RACCONTO), sono arrivati due pareggi nelle sfide delle 14.00. E’ terminata 1-1 la gara tra Gaziantep e, con i padroni di casa avanti al 71? con Figuereido. A 5? dallo scadere, però, gli ospiti hanno trovato ilcon Wout, grande protagonista della sfida tra Olanda e Argentina ai Mondialiin Qatar. Tante emozioni anche in Konyaspor–, finita 2-2 con tre rigori e ben 17 minuti di recupero nel secondo tempo. Al vantaggio di Hadziahmetovic su rigore risponde Bayir. Dieci minuti dopo gli ospiti completano la rimonta con Koka, su calcio di ...

