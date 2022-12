Messa di Natale

Leggi su seriea24

Domani pomeriggio l'A.S. Cittadella augurerà come da tradizione un buona tutte le famiglie dei tesserati granata e a tutti i tifosi che vorranno partecipare alla Santa. Appuntamento alle ore 17.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cittadella in via Angelo Gabrielli.A celebrare laci sarà come sempre Padre Eraldo da Macerata, alla fine la consegna dei pacchi dia tutti i nostri giovani calciatori.