Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 25 dicembre 2022

Ravenna24ore

Domenica 25 dicembre dalle 17 andrà in onda su3 all'interno del programma "- Tutto un altro mondo" un servizio dedicato a Bagnara di Romagna, per la decima edizione della rubrica - concorso "Il borgo dei borghi".La domenica di Natale, dalle 17, va in onda su3 all'interno del programma '- Tutto un altro mondo' un servizio dedicato a Bagnara di Romagna, per la decima edizione della rubrica - concorso 'Il borgo dei borghi'. Successivamente ... Bagnara di Romagna «sul Kilimangiaro» per «Il borgo dei borghi ... B agnara di Romagna in tv per Natale. Domani, domenica 25 dicembre dalle 17 andrà in onda su Rai 3 all’interno del programma Kilimangiaro – Tutto un altro mondo un servizio dedicato a Bagnara di Romag ...Domenica 25 dicembre dalle 17 andrà in onda su Rai 3 all’interno del programma «Kilimangiaro – Tutto un altro mondo» un servizio dedicato a Bagnara di Romagna, per la decima edizione della rubrica-con ...