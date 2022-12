Gara di solidarietà per i quattro ragazzi uccisi all’estero | oltre mille donazioni per riportare le salme a casa

Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Christian e Sandra, 23 e 20 anni,due giorni prima di Natale in Germania dallo zio di lei. Nino e Francesca, 25 e 20 anni, massacrati a colpi di martello nello stesso giorno in Inghilterra, forse dal coinquilino di lui.giovani italiani morti che hanno sconvolto famiglie e amici e che in queste ore stanno smuovendo centinaia di persone in unadiche ha raccolto finora27mila euro. La cifra raggiunta sulla piattaforma GoFundMe.com servirà per sostenere i familiari delle giovani vittime per il rientro dellee i funerali. Un’iniziativa arrivata dagli amici delle due coppie e che ha raggiunto in poco tempo. «Questa raccolta fondi nasce per Francesca Di Dio, perché molto ...