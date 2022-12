80enne si ribalta con la sua Rav4 | incidente in via del Fontanile di Mezzaluna

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 dicembre 2022) Fiumicino – Graveieri sera intorno alle 18,30 in via deldi, all’altezza del civico 82 (proprio al confine con la zona di pertinenza del comune di Roma). Un uomo di 80 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della suafinendo fuori strada edosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, un’ambulanza, un’auto medica e la polizia locale di Fiumicino. Estratto l’anziano dalle lamiere, è stato consegnagto al 118 per le cure del caso. Miracolosamente, non sembrava versare in condizione preoccupanti per la sua vita. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...