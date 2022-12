Traffico Roma del 24-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Luceverdecontinuano gli incolonnamenti nei dintorni disulla diramazioneSud Tra la barriera disud e l’auto sole code anche su quest’ultima città aumenta ilcon rallentamenti su via della Magliana via Portuense è ancora su viale Marconi attenzione ai lavori in via Appia Nuova nei pressi di via delle Capannelle Papa Francesco celebrerà alle 19:30 la Santa Messa di Natale nella cappella papale della Basilica di San Pietro possibili disagi in tutta l’aria oggi ricordiamo bus tram e metro saranno in servizio fino alle 21 dalle 23:30 i bus notturni a Natale servizio attivo dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 per concludere in vigore l’esenzione dell’orario della ZTL al centro storico ea Tridente Dalle 6 fino alle 20 per i dettagli di questa di altre notizie potete ...