Traffico Roma del 24-12-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione nella norma sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo in città prudenza per un incidente in via Prenestina all’altezza di via Collatina Papa Francesco celebrerà alle 19:30 la Santa Messa di Natale all’altare della confessione nella cappella papale della Basilica di San Pietro sono possibili disagi in tutta l’aria nel primo pomeriggio vi informiamo che da oggi all’interno della fascia verde oltre i consueti divieti alla circolazione 6:30 9:30 non potranno circolare gli autoveicoli a benzina Euro 3 ciclomotori e motoveicoli a tre quattro ruote alimentati a gasolio Euro 2 oggi vigilia di Natale Mostrami saranno in servizio Sì dalle 21 alle 23:30 i bus notturni a Natale servizio attivo dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 ...