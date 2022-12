Sarei rimasto volentieri al governo La confessione di Mario Draghi

(Di sabato 24 dicembre 2022)fa il punto sulla sua recente esperienza di. L'ex premier sottolinea che sarebbea Palazzo Chigi se i partiti glielo avessero permesso. «Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli 20 mesi di, c'è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall'ipotetico abisso di una recessione che fino a oggi non ha trovato riscontro nei dati. Ero stato chiamato a fare, dopo una vita, un mestiere per me nuovo e l'ho fatto al meglio delle mie capacità., dunque,per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito». Così l'ex premierin un'intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi sta ...

RaiNews

, dunque,volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito'. Così l'ex premier Mario Draghi in un'intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi sta ...Partendo da un concetto: 'dunquevolentieri per completare il lavoro , se mi fosse stato consentito'. Ma 'a un certo punto, la volontà dei partiti di trovare compromessi è venuta meno, ... Draghi: sarei rimasto volentieri ma non me l'hanno consentito Mario Draghi fa il punto sulla sua recente esperienza di governo. L'ex premier sottolinea che sarebbe rimasto volentieri a Palazzo Chigi se i ...Mario Draghi torna sulle polemiche che hanno accompagnato la fine del suo governo, a meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, ...