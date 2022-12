(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’nella notte in ospedale a Roma, dove era ricoverato a causa di un malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi il 79enne. Era il primo dei quattro figli deldella Dc, Carlo. Era nato a Murazzano, nel cuneese, giornalista, autore e coordinatore di diversi programmi Rai, presiedeva la Fondazione dedicata al padre. “Esprimiamo il nostro commosso cordoglio e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore” twitta il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Aveva 79 anni E'nella notte in ospedale a Roma, dove era ricoverato a causa di un malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi il 79enneDonat - Cattin. Era il primo dei quattro figli del leader della ...Per quell'inchiestaDonat - Cattin vinse nel 1971 il premio Saint Vincent per la cronaca. E' stato vice direttore della Gazzetta del Popolo, vice direttore de Il Giorno e vice direttore di ... Morto Claudio Donat-Cattin, figlio del leader democristiano Il giornalista Claudio Donat Cattin è morto a 79 anni all'ospedale Gemelli di Roma, dove alcune settimane fa era stato ricoverato in seguito a un malore. È ...Si è spento a Roma, all’età di 79 anni, Claudio Donat-Cattin, primogenito dei quattro figli di Carlo Donat-Cattin, segretario della Democrazia Cristiana e ministro. Alcune settimane fa era stato colto ...