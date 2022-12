Virgilio Notizie

Omicidio in Molise alla vigilia di Natale. Undi 72 anni è stato ucciso nella sua abitazione di Santa Maria del Molise, in provincia di, dalla moglie . La donna di 66 anni è stata fermata . La dinamica e il movente di quanto ...A Santa Maria del Molise , in provincia di, unè stato ucciso all'interno della sua abitazione. La moglie è stata fermata dai Carabinieri con l' accusa di omicidio . La ricostruzione dei fatti . L'allarme e l'arresto . Il ... Isernia, uomo ucciso in casa con un colpo alla testa: era allettato da mesi. Fermata la moglie Un uomo è stato ucciso all'interno della sua abitazione a Santa Maria del Molise, in provincia di Isernia: i Carabinieri hanno fermato la moglie.Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Santa Maria del Molise in provincia di Isernia: i carabinieri hanno fermato la ...