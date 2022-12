Imprenditore rientrato in Italia | ' ancora non mi sembra vero'

Agenzia ANSA

"Non mi sembra ancora vero, mi sembra di vivere in un sogno". E' ancora incredulo Andrea Costantino, l'milanese che èquesta mattina in Italia dopo ventuno mesi ad Abu Dhabi. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti l'uomo è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza per ...'La Presidenza del Consiglio esprime soddisfazione perché, in questa vigilia di Natale, l'italiano Andrea Costantino èin Italia e ha potuto riabbracciare i suoi cari. ... L'imprenditore Andrea Costantino rientrato in Italia "Non mi sembra ancora vero, mi sembra di vivere in un sogno". E' ancora incredulo Andrea Costantino, l'imprenditore milanese che è rientrato questa mattina in Italia dopo ventuno mesi ad Abu Dhabi. (A ...L'imprenditore ha trascorso 14 mesi nel carcere di Abu Dhabi con l'accusa di aver favorito il terrorismo internazionale. A luglio, Giorgia Meloni aveva fatto un appello su Facebook chiedendo che fosse ...