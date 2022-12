Ida Platano frecciata e confessione della dama | “Tutti devono sapere”

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Alla faccia di chi…”, qualcuno, tra i fan di Idanon ha dubbi su come stiano le cose tra lei e Alessandro. Sul profilofioriscono i commenti. “Alla faccia di chi…“. Il commento sul profilo social di Ida, l’ormai exdi Uomini e Donne, spiazza. E non è certo l’unico. Da quando l’hairstylist ha deciso di uscire dal programma con Alessandro Vicinanza, è tutto un fiorire di ricostruzioni su di loro. Ida, lae la: “” (Ilovetrading.it)Il gossip va a nozze con la loro storia e non sembra esserci alcuna intenzione, da parte degli addetti ai lavori, di abbassare i riflettori sul loro conto, troppo grande la ...

Notizie.it

... non nascondendo di essere rimasta delusa dall'atteggiamento dell'ex protagonista del trono over, che nel 2021 fu travolto dalle critiche per essersi rifiutato di uscire con: Gli utenti ...... è tutto così perfetto', le parole dell'ex Cavaliere 42enne che prima di conoscere Aneta Buchtova aveva già partecipato al programma nel parterre maschile del trono Over per frequentare. ... Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano il loro secondo mesiversario Ad oggi Cristina Tenuta è una delle dame di Uomini e Donne più corteggiate, ciononostante non è nuova alla trasmissione.Mirko Cisco intervista Davide Frattesi suoi suoi profili social: cosa si sono detti Scopritelo solo su Novella 2000!