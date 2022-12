Buste paga | chi troverà più soldi da gennaio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il taglio del cuneo fiscale crescerà soltanto per una fetta di lavoratori che arrivano ad una soglia di reddito determinata Il taglio del cuneo fiscale rientra tra i punti di intervento nella nuova legge di bilancio per il 2023 varata dal governo Meloni. La manovra è ancora in fase di definizione e non ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Today.it

A suo avviso, l'addio al reddito 'unito all'indifferenza per lee il ricorso massiccio ai voucher' significa che 'avete una visione distorta del mercato del lavoro . La riassumo in un ...... ha attaccato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, per il quale "lo smantellamento del reddito di cittadinanza, unito all'indifferenza per le, con il ricorso massiccio ai voucher ... Buste paga, la novità nella manovra: chi avrà un aumento sullo stipendio Stretta finale per la manovra economica: il governo Meloni incassa la fiducia alla Camera sulla legge di Bilancio ...Fuori la sospensione del payback sui dispositivi medici, il governo si impegna a intervenire. Alla Calabria 440 milioni per il rischio idrogeologico (ANSA) ...