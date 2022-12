(Di sabato 24 dicembre 2022) Ila gennaio non potrà fare un grosso mercato, maavrebbe bisogno di undestro da inserire in rosa Ila gennaio non potrà fare un grosso mercato, maavrebbe bisogno di undestro da inserire in rosa. Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana starebbero monitorando due terzini destri. Il primo è Pavard e il secondo Meunier. Entrambi in scadenza nel 2024 e recentemente hanno aperto alla possibilità di voler cambiare aria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Dovesse davvero arrivare uno dei due giocatoriavrebbe un attacco molto affollato e a qualcuno questo non andrebbe giù. Calciomercato Milan, occasione dalStando a quanto riporta '...Commenta per primo Le immagini dell'allenamento delin vista del prossimo impegno de La Liga contro l'Espanyol. Barcellona, Xavi chiede un terzino: due nomi nella lista Lo spagnolo non sta trovando molto spazio al Barcellona e potrebbe essere prelevato in prestito con diritto di riscatto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...