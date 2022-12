Sparatoria in strada a Parigi | Morti e feriti | sassaiola sulla polizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Diverse persone sono rimaste ferite in unaavvenuta per, nel X arrondissement. Secondo fonti dellaun uomo di circa 60 anni è stato fermato, un macchinista in pensione di nazionalità francese di 69...

EuropaToday

La'ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet - Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien', scrive Le Parisien. I testimoni sono sotto shock. 'Sette, otto, spari in, è stato il ...'Sette, otto, spari in, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno', dice una negoziante di zona citata dalla France Presse. Sale a tre il bilancio dei morti nella... Sparatoria in strada a Parigi: "Morti e feriti" Due morti e quattro feriti sono le vittime della sparatoria avvenuta nel centro di Parigi che ha avviato un'inchiesta per omicidio volontario e violenza aggravata ...Oggi a Parigi un uomo ha aperto il fuoco in strada, presso il centro culturale curdo Ahmet-Kaya in Rue d’Enghien, nel decimo Arrondissement: il bilancio ...