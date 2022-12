Sparatoria in strada a Parigi | 3 morti | fermato un uomo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tre persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in unaavvenuta per, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, citate del sito di Le Parisien, un...

... era uscito dal carcere il 12 dicembre L'autore dellain rue d'Enghien, nel cuore di ... 'Sette, otto, spari sono stati esplosi in, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'...La"ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet - Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien", scrive Le Parisien. Intanto, la gente è sotto shock. "Sette, otto, spari in, è stato il ... Sparatoria in strada a Parigi: "Morti e feriti" È finora di tre morti e di tre feriti, due dei quali in condizioni gravissime, il bilancio della sparatoria di Parigi: è quanto riferiscono gli investigatori riferendo che è stato fermato un uomo sosp ...Parigi, 23 dic. (Adnkronos) - Tre persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta per strada a Parigi, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, ...