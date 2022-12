Sicurezza stradale | al via campagna “Non farlo” del Dipartimento Editoria Presidenza Consiglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Gli incidenti stradali sono complessivamente la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni e sono più di 6.500 quelli causati ogni anno da alcol e droghe. Parte da qui ladi comunicazione, “Non”, prodotta e coordinata dalper l’Informazione e l’delladelguidata dal sottosegretario Alberto Barachini in collaborazione con ilAntidroga e il Ministero dell’Interno. Unavolta a sensibilizzare i giovani sul tema della guida sotto l’effetto di alcol e droghe, decisa in seguito alla riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e laPubblica che si è tenuta il 7 dicembre scorso. Sulla base dei dati Istat più recenti e ...

HDmotori

Fa discutere parecchio l'emendamento inserito dal Governo nella legge di bilancio per consentire gli abbattimenti di fauna selvatica per motivi dianche in aree protette e addirittura nelle città. Inizialmente era stato giudicato inammissibile ma poi è stato riammesso tra gli emendamenti segnalati. Il caso Roma, dunque, viene ...ndr) inizieranno le operazioni di messa ine di demolizione delle parti superiori della ... Il trattoprovinciale era stato chiuso infatti dallo scorso 5 dicembre dopo il crollo di ... Sicurezza stradale, più controlli e si valuta obbligo targa e casco per i monopattini Ha alzato un polverone l'emendamento voluto dal Governo per consentire gli abbattimenti della fauna selvatica. Un provvedimento esteso alle aree protette e persino ai centri abitati. Polemico Massimo ...Sta scatenando un putiferio l'emendamento voluto dal Governo nella legge di bilancio per consentire gli abbattimenti della fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale. Un provvedimento esteso all ...