Senzatetto | accordo Comune-ASL-Chiesa | ieri la protesta per il centro di via Tanucci

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn patto tradi Napoli, Diocesi e Asl Napoli 1 per migliorare le condizioni di vita delle persone senza dimora e per combattere l’emergenza povertà. E’ stato siglato oggi pomeriggio su input dell’assessorato alle Politiche Sociali deldi Napoli. Con gli accordi siglati, ildi Napoli si occuperà dell’accoglienza a 360 gradi, impegnando per i prossimi tre anni circa venticinque milioni di euro. Il piano prevede il rafforzamento delle unità di strada che da una passano a cinque; l’ampliamento dei dormitori per circa duecento posti in più; l’aumento delle attività quotidiane nei centri di accoglienza diurna, in particolare con l’apertura di un nuovo punto docce, lavanderia e orientamento legale e lavorativo presso il SAI; il finanziamento di una prima comunità per donne senza dimora che ...