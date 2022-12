Programmi TV di stasera | venerdì 23 dicembre 2022 Su Canale5 «Natale a 5 stelle» contro la finale di Ballando

(Di venerdì 23 dicembre 2022)a 5(Foto US Mediaset) Rai1, ore 20.30:con leTalent. Finalissima per il dance show condotto da Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli. Ospite d’onore, in qualità di ballerino per una notte, Riccardo Cocciante, che scenderà in pista per celebrare il ventennale di Notre Dame de Paris. Attesa, inoltre, l’esibizione dei maestri, che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley. Le coppie che si contendono la vittoria sono: Iva Zanicchi-Samuel Peron; Rosanna Banfi-Simone Casula; Ema Stokholma-Angelo Madonia; Gabriel Garko-Giada Lini; Alex Di Giorgio-Moreno Porcu; Alessandro Egger-Tove Villfor. A loro si aggiunge Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, coppia vincitrice la scorsa settimana del ripescaggio. I vip daranno il massimo per ...

Today.it

sarà uno dei protagonisti della serata pugilistica che Repubblica.it proporrà live ... A 42 anni farenella boxe è un esercizio d'azzardo, ma De Novellis ha le idee chiare: "Intanto ...... c'è il ritorno di Davor Vugrinec Sport [ 22/12/2022 ]nuovo appuntamento con 'Controvento -...che per adesso è distante e sono chiamati a puntare in alto per rispettare idi inizio ... Stasera in tv, 5 film e programmi di venerdì 23 dicembre 2022 ‘Natale a 5 Stelle’ è un cinepanettone che andrà in onda stasera, 23 dicembre su Canale 5. Una pellicola prodotta in Italia per Netflix diretta da Marco Risi e scritto da Enrico Vanzina con Martina St ...Il Cinepanettone sbarca nello spazio. In vacanza su Marte sarà trasmesso stasera - 22 dicembre - in prima visione su Canale 5, come proposta di punta di un palinsesto ideato per le Festività Natalizie ...