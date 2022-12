Preghiera del mattino del 23 Dicembre 2022 | “Effondi la Tua grazia”

Servizio Informazione Religiosa

Perseverando nellaper questi nostri... Meloni: sul disaccoppiamento energetico siamo aperti alle idee di Calenda La premier in aula al Senato sulle comunicazioni in vistaConsiglio ......vertici della società che abusanoproprio potere. Una su tutte, inutile precisarlo, è ovviamente la Chiesa. A far miglior mostra di sé è il robusto trittico in apertura composto dalla... Veglia di preghiera per la pace a Bari. Mons. Satriano: "Non restare ... “Cesserete di temere appena cesserete di desiderare”. Così scriveva Madame de Lambert fra Sei e Settecento. Insegnamenti validi anche oggi, per le giovani come per i giovani, e pure per i non giovani ...Monsignor Battaglia cita Eduardo nella lettera alla comunità, esortando alla speranza ma elencando gli esempi di «notte»: quella dei disoccupati, dei poveri, di chi soffre per la guerra ...