Modena | «Sto venendo a ucciderti» 15enne sente la telefonata di un uomo e lo fa arrestare | scongiurato un femminicidio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Sto». È questa la frase che unha sentito dire in rumeno a un passeggero presul suo stesso treno. Il giovane non ha esitato ad allertare le forze dell’ordine, scongiurando un possibile. A tradire l’in questione è stata la sua lingua madre, nonché la stessa parlata dal giovane. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il 30enne che è stato fermato aveva premeditato il tutto da giorni. La potenziale vittima è una ragazza che aveva conosciuto online a cui era seguita una relazione virtuale di qualche settimana. I due avevano un appuntamento di persona per il 17 dicembre, dove abita la donna, ma man mano che si avvicinava la data l’diventava sempre più aggressivo tanto che lei ha deciso di annullare l’appuntamento. ...

