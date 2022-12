Maserati MC20 Cielo | l’amore possibile è scritto nelle stelle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Viaggio in Sicilia a bordo della nuova spider del Tridente, affascinante sintesi di essenzialità e aerodinamica: dalla suggestiva arte di Noto e Modica al cristallino mare ragusano, per arrivare in piena notte alla riserva di Vendicari. Dove basta un telescopio per innamorarsi