L' e-Power Nissan si allarga

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'innovativo sistema e-della, il primo «elettrico» senza spina che già equipaggia il fortunatissimo Qasqhai, ora arriva anche sul grande Suv della casa giapponese: l'X-Trail. La nuova proposta della casa è l'unico SUV elettrificato a 7 posti della sua categoria, percorre 950 chilometri con un pieno, grazie a consumi ridotti (-15% vs X-Trail diesel precedente generazione e -19% vs benzina), con emissioni di CO2 sono pari a 131 g/km (-30% vs benzina). Certo, rispetto al fratello minore la differenza si sente eccome, perché la massa da spostare nell'X-Trail è maggiore e il «guizzo» elettrico si percepisce meno. Ma il tiro è bello graduale e la vettura va via fluida grazie anche all'e-4orce: il sistema di trazione integralepensato per essere abbinato a propulsori elettrificati, costituito da due motori elettrici, ...

Motor1 Italia

