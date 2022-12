Italiani all’estero – Silli | Il governo punta a potenziare i consolati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Giorgio: Il– Nostra intervista esclusiva al sottosegretario agli Affari Esteri – Sulla situazione degliresidenti, alle prese con iche, specialmente durante le recenti elezioni legislative in patria, non hanno particolarmente brillato per efficienza, abbiamo intervistato il sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio(nella foto), titolare della delega per glinel mondo. D.: Per cominciare Sottosegretario, la Comunità italiana nel mondo le fa pervenire per il tramite del nostro quotidiano gli auguri più sentiti di buon ...