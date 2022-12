Dzeko e Lukaku insieme? Inter | quando l' attacco è super size

fcinter1908

hanno segnato e ben giocato in coppia nell'amichevole contro la Reggina. Con Lautaro di ritorno dal Mondiale, i due ...Non subendo gol e segnando due reti conall'80' eall'87'. Una prova convincente, anche se la sfida s'è sbloccata solo nel finale di gara. Dopo aver rischiato anche di subire gol. Inter -... Reggina-Inter 0-2 risultato finale: Dzeko-Lukaku trascinano i nerazzurri "La corsa, ed è normale, non è travolgente come ai bei tempi. Il fisicone è in rodaggio, ma le prime indicazioni sono positive". Descrive così, il Corriere ...Inter, Dzeko e Lukaku firmano la vittoria del Granillo sulla Reggina. Nuovo assetto offensivo in arrivo Edin Dzeko e Romelu Lukaku sono stati i mattatori del successo dell'Inter sulla Reggina di ieri ...