Di chi è la colpa del caos manovra? Meloni salva Giorgetti | i meloniani additano i tecnici del Tesoro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Attacco congiunto del duo Mollicone-Foti: "Di notte in Commissione mancavano gli uffici della Ragioneria e del Mef, si potevano solo inoltrare mail. Non è ammissibile, ilè amministrativo, non politico”

Notizie Geopolitiche

L'incitamento del pubblico ha convito Luisella e Pasquale a proseguire per altri dieci giorni, fino al momento in cui, a malincuore, hanno espresso la volontà di abbandonare la gara perdelle ...... ma fa anche aumentare le tensioni sociali che non fanno bene né asta in maggioranza né a... E' davverodi Forza Italia il caos sul cosiddetto scudo fiscale o c'era stata condivisione '... Ucraina. “Un, due, tre: la colpa di chi è” Comincia stasera alla Camera la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sulla manovra, dopo momenti di caos e tensione. Seguirà la seduta fiume per l'approvazione della legge ..."Nè ci sono intercettazioni con chiara ammissione di colpa in proposito. Molto diverso invece è il discorso stipendi”.