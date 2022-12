Casa vacanza | sempre più italiani esprimono e realizzano il desiderio dell’acquisto

(Di venerdì 23 dicembre 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoconferma che nel primo semestre del 2022 continua il trend positivo del segmento della, che subito dopo il primo lockdown ha visto un importante aumento del numero di richieste e di compravendite. La possibilità di tornare a viaggiare liberamente fuori dai confini nazionali non ha rallentato, neanche nella prima parte dell’anno, ildi avere unanelle località di mare, montagna e lago.che ha trovato sostegno anche nell’inflazione crescente che ha spinto a smobilizzare i risparmi per impiegarli nel mattone al fine di preservarne il potere di acquisto. Allada utilizzare per se stessi e per i propri familiari si è aggiunto il ritorno dellaacquistata per ...

Requadro

...è tempo di tornare a. I giallorossi sono partiti con un volo diretto dall'aeroporto di Faro alle 19:15 circa e l' atterraggio nella Capitale è previsto per le 23 circa . Tre i giorni di......documento si legge che "non si assegnano compiti nel fine settimana e durante i periodi di... Inammissibile, infine, dare per"argomenti che non siano stati spiegati in classe dall'... Tecnocasa: crescono gli acquisti di case vacanza, il focus è sul ... Non tutti amano un Natale di freddo, alberi e cenoni, c’è chi desidera saltare sul primo aereo per un'isola: spiaggia, relax e un drink.Austin Wells, 28 anni, di San Diego ha cambiato vita in modo radicale dicendo addio alla terraferma. Il giovane californiano si è trasferito su una nave da crociera. Austin ha acquistato un contratto ...