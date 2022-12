Uomini e Donne chiude per Natale | date delle registrazioni e il ritorno

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Anche Maria De Filippi si prenderà la consueta pausa natalizia:non va in onda. Per due settimane gli spettatori dovranno fare a meno degli intrighi di dame e corteggiatori evicende dei tronisti. La data prevista per il rientro è lunedì 9 gennaio 2023, insieme alla finestra di Amici 22. Come è noto, ieri si è registrata una nuova puntata (in questo articolo non ci sono spoiler sulla registrazione di ieri), ma potrebbe non essere l'ultima dell'anno. Secondo indiscrezioni, le prossimedidovrebbero tenersi mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2022. Ci sarà la scelta di Federico Dainese, la scelta di Federico Nicotera o la scelta di Lavinia Mauro oppure non ci sarà niente di tutto questo? Come è noto, tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino è ...