Smart working | ecco come cambia nel 2023 nel settore pubblico e nel privato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera elimina la tutela per i lavoratori con figli under 14 ma rimane fino al 31 marzo per i lavoratori fragili

... dall'altro lato per rendere effettivamente proficuo loè importante dotarsi delle tecnologie e delle risorse informatiche ad hoc. Un software gestionale in Cloud , ad esempio, permette ...Un'altra novità riguarda lo, che è stato prorogato fino al 31 marzo del prossimo anno, ma solo per i lavoratori fragili. C'è stato poi un'intervento sulle pensioni minime: per chi ha ...Un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera elimina la tutela per i lavoratori con figli under 14 ma rimane fino al 31 marzo per i lavoratori fragili ...Si torna a lavorare in presenza, anche chi ha figli under 14 anni. Resta la possibilità di accordi individuali con le aziende. Il lavoro agile per le categorie fragili è esteso a marzo 2023 ...