LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | Vinatzer stringe i denti | i pettorali di partenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLODIDIBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodidi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Si tratta della seconda gara stagionale tra i rapid gates dopo quella in Val d’Isere vinta dal nuovo fenomeno norvegese Lucas Braathen davanti all’austriaco Manuel Feller ed allo svizzero Loic Meillard. Sul Canalone Miramonti l’Italia schiererà sette atleti. Dopo la brutta caduta rimediata in Alta Badia l’altro ieri, con tanto di piccolo infortunio al menisco, Alexha deciso di ...

OA Sport

... Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 20.45alpino, 2a m. slalom maschile Madonna di ... Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Direttatestuale su OA Sport... alle 22.30 dj set e apertura "Snow bar" in piazza; ore 23con No Way Party Band; ore 0,30 Dj ... Dal 4 all'8 gennaio (ore 10 - 12.30) Collettiva della Befana con la Scuola didi Sampeyre. Info: ... LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA: De Aliprandini sbaglia ed è fuori! Odermatt fa il vuoto, tra poco Della Vite Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta TV e streaming, lo slalom Madonna di Campiglio. E' la 12ª gara della CdM maschile 2022-23 ...Conto alla rovescia, a Madonna di Campiglio, per il secondo slalom stagionale che è valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile. In particolare, la gara è fissata per giovedì 22 dic ...