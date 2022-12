Legge di bilancio | il testo dovrebbe tornare in commissione | corsa contro il tempo per l’approvazione Meloni | “Nessuna catastrofe” Cosa è previsto per la scuola

Orizzonte Scuola

ROMA - "Tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per ladie nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza catastrofica di questo Governo, credo che il racconto ...In un intervento alla Camera, durante la discussione delladi, annunciando il voto contrario alla manovra del gruppo Azione - Italia Viva - Renew Europe, Maria Elena Boschi ha citato le parole di Giorgia Meloni , pronunciate sempre a ... Legge di bilancio, il testo dovrebbe tornare in commissione: corsa contro il tempo per l’approvazione. Cosa è previsto per la scuola le novità che riguardano il mondo dell’auto e delle infrastrutture stradali al termine della lunga maratona che alla commissione Bilancio della Camera dei deputati ha ritracciato in parte le misure ...5' di lettura Ancona 22/12/2022 - Il bilancio prevede, per l'anno 2023, una spesa corrente di 127,2 milioni di euro e investimenti, contenuti nel piano delle Opere pubbliche, di 66,5 milioni di euro t ...