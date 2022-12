Lega | resta il gelo tra Bossi e Salvini La base punta a un incontro tra i due leader

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È tregua armata nella. Il pressing disul governatore Attilio Fontana in nome e per conto del Comitato Nord ha lasciato il segno. E oravuole capire a quale gioco stia giocando. Il Comitato Nord è una creatura del Senatùr, che l’ha presentata come una corrente utile a trattenere il dissenso interno. Nei fatti, però, è andata diversamente. Basti pensare che al Pirellone quattro transfughi leghisti hanno formato un gruppo autonomo utilizzando lo stesso logo. Il tutto con la benedizione dello stesso. Che poi, come se non bastasse, si è scomodato da Gemonio fino a Milano per convincere Fontana ad accettare le liste del Comitato nella coalizione a suo sostegno.vicinissimo alla scissione Insomma, se non è una scissione, poco ci manca. E siamo all’oggi con una ...