leggo.it

...e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale L'L'è avvenuto mercoledì alle 15.30. L'uomo è stato travolto su una strava che conosceva bene e sulla quale usciva spesso inad ......sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in... Incidente in bici, uomo travolto e ucciso da un'auto: Alessandro aveva 47 anni. Lascia una figlia Un uomo di 47 anni è morto dopo un incidente avvenuto mentre si allenava in bicicletta. Alessandro Nogara, di San Gimignano (Firenze), è stato travolto da un'auto poco ...Uno studio Istat-Aci, secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio-giugno 2022 registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone ...