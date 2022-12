Il chitarrista e compositore Stephen Ulrich “Fellow Traveler”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ile bandleaderha pubblicato il singolo “”, il primo del suo imminente album di debutto da solista – una raccolta di brani strumentali scritti per l’iconico programma della radio pubblica “This American Life”. Con uno spirito quasi minimalista, il brano evoca un road movie immaginario girato in un astratto paesaggio western. Si sente la monotonia del paesaggio trasformarsi lentamente in una trance inaspettata. Il motivo della chitarra è allo stesso tempo sobrio e graffiante e porta lentamente nella sua orbita il suo compagno di viaggio sotto forma di musiche di tastiera di Thomas Bartlett. La sua storia Ilnewyorkesetende ad avere una maggioranza di musicisti tra il suo ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

... Studio Più), Claudio Fiori, cantante e pianista di sicuro talento e Federico Luongo,... Svizzera, Francia, Inghilterra, Canada, Russia ecc Claudio Fiori è Autore,, ......per la prima volta a un suo concerto è spesso attratto dalla fama internazionale del, ... Questa favola soave colpì profondamente ilMario Castelnuovo - Tedesco che ne musicò 28 ... CONCERTO DI SOLIDARIETA' PER GLI ULTIMI IL 22 DICEMBRE A ... Domenica 18 dicembre si concluderà a Moncalvo la mostra dedicata ad Orsola Caccia e al tema di “Donne, arte e potere”, con ambientazione temporale calata ...Era dall’estate 2021 che Roby Ceruti non saliva su un palcoscenico. Dopo il lungo stop forzato, torna in scena venerdí sera dalle 21 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, ospite della Pepe Nero B ...