Denise Pipitone | “l’ex pm Angioni raccontò frottole” E l’accusa a Marsala chiede 2 anni

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una sorta di star televisiva che “” e che lo fece con “dolo”. È una requisitoria durissima quella che il pm diRoberto Piscitello ha pronunciatore nei confronti delmagistrata Maria, accusata di false informazioni a pubblico ministero.pm, che indagò sulla scomparsa della piccola, la bimba sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, è imputata di aver mentito ai colleghi della Procura didenunciando depistaggi e omissioni nell’inchiesta sul sequestro della bambina. Per lei la procura ha chiesto la condanna a duedi carcere. “ha mostrato assoluto spregio della Giustizia, ha ingannato il pubblico ministero ed il ...

La Repubblica

False informazioni a pubblico ministero sul caso di, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo: di questo è accusata l'ex pm Maria Angioni, che inizialmente ha indagato lei stessa sul caso. La ex pm era diventata un volto molto ...L'ex pm Maria Angioni è accusata di false informazioni al pubblico ministero davanti al Tribunale di Marsala. La donna indagò sulla scomparsa di, sparita da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Secondo l'accusa avrebbe mentito alla Procura di Marsala dopo aver reso importanti dichiarazioni davanti alle telecamere di famosi ... Denise Pipitone, chiesta condanna a due anni per l'ex pm Angioni Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il pm Roberto Piscitello ha chiesto la condanna a due anni di carcere dell'ex magistrata Maria Angioni, accusata di ...