(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il giudice Damian Williams, della corte distrettuale meridionale di New York, ha dichiarato che sia Caroline Ellison, ex amministratrice delegata della società consociata Alameda Research, che Gary ...

TGCOM

Il fondatore diera stato arrestato a Nassau il 12 dicembre : inizialmente i suoi avvocati hanno tentato di allungare i tempi processuali, per poi annunciare che l'imprenditore ha deciso di ...Ma i numeri dell'inverno delle cripto valute non possono prescindere dai 30 miliardi di dollari di perdita potenziale che ha interessato un milione di investitori deldi, piattaforma di ... Crac Ftx, due ex manager si dichiarano colpevoli e collaborano Caroline Ellison, l'ex amministratore delegato di Alameda Research, e Gary Wang, l'ex chief technology officer di Ftx, si sono dichiarati colpevoli di frode e violazioni penali. Intanto Sam Bankman-Fr ...Il crac di Ftx (la piattaforma di criptovalute che a inizio novembre è crollata causando perdite per 32 miliardi) ha spinto la Conosb a un richiamo di attenzione nei confronti dei revisori delle socie ...