Corridoio Tirrenico | Salvini | “Progetto Anas entro fine anno Aeroporti | Firenze e Pisa siano complementari”

... la terza corsia della A11 Firenze - Mare, la ferrovia Empoli - Granaiolo, ile gli Assi di Lucca. "Abbiamo svolto e continuiamo a svolgere " aggiunge l'assessore regionale alla ..."Stiamo correndo per l'Aurelia e conto, entro fine anno, di chiudere quantomeno l'acquisizione del progetto da parte di Anas per il, non so da quanti anni se ne stia parlando". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento al convegno sul ... Corridoio Tirrenico, una priorità Presentato un primo bilancio del piano integrato infrastrutture e mobilità, la Regione Toscana tra prospettive e impegni per il futuro ...Si è tenuto stamane 22 dicembre, al Cinema La Compagnia a Firenze, il monitoraggio del Piano integrato infrastrutture e mobilità (Priim), presentazione di risultati e progetti nei vari settori della ...