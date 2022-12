Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi il 20 giugno 2023

La Gazzetta dello Sport

Leggi Anche: 'Dopo il matrimonio con Mattia Zaccagni voglio un altro figlio' I due sono diventati genitori da poco, il 16 novembre, del piccolo e amatissimo Thiago : 'Pesava poco più di tre chili. Il ...Altro fiocco azzurro nel mondo del calcio per Mattia Zaccagni e la compagna, diventati genitori per la prima volta di Thiago, nome scelto come tributo a Leo Messi. Fiocco rosa per il ... Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno fissato la data delle nozze. E la location è da sogno Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno del 2023. C'è finalmente la data, spoilerata dal settimanale "Chi" che anticipa anche altri dettagli su quelle che si annunciano nozze faraoni ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano. I gossip sui fiori d'arancio dell'influencer con il campione della Lazio sono confermati. "Pensate di sposarvi", ha chiesto un follower. "Volevamo tenere la ...