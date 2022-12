Approvato il Milleproroghe | cosa troveremo nel 2023

Leggi su fmag

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri hail decreto, in anticipo rispetto alla Legge di Bilancioche è ancora in discussione. In realtà, con decretosi intende nel lessico politico-giornalistico italiano un decreto legge del Consiglio dei Ministri “volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell’anno in corso, ad esempio posticipando l’entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l’efficacia di leggi in scadenza”. Vediamo, dunque,“terremo” ancora per l’anno venturo.ci sarà ancora nelin generale Secondo quanto comunica il Consiglio dei Ministri, il decretoprevede, per il ...