VinciCasa oggi 21 dicembre 2022 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)mercoledì 21. Estrazione deidelquali sono i. Una nuova settimana di, quella magica che precede il Natale, ha preso il via da pochi giorni. Ma anchenulla cambia per i giocatori che vogliono sfidare la sorte. Sì perché anchetorna l’appuntamento fisso e imperdibile con il concorso. Tutto pronto per l’estrazione di, mercoledì 21. I giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta live collegandosi al nostro sito. E sperare di vincere ...