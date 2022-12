Tenta di aprire un conto con documenti falsi | 40enne campano condannato 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHato diuncorrente conper poire di cambiare un assegno di 10.000 euro. E’ successo ieri in un ufficio postale di Roma, nella zona dì Cinecittà, dove i carabinieri di Tor Tre Teste hanno arrestato undi origini campane che è stato condannato, al termine del processo per direttissima a 1 anno e 4 mesi oltre alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma. L’uomo ha mostrato all’impiegato dell’ufficio presento allo sportello una carta di identità, intestata ad un ignaro cittadino italiano su cui aveva apposto la sua foto. “Ad insospettire il dipendente dell’istituto è stato in un primo momento, lo spessore della carta di identità – spiega una nota -. A confermare i sospetti è stato anche il ...