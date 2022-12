Pd | Rotta | ' perdiamo un punto a settimana | stringiamo i tempi del Congresso?'

Affaritaliani.it

Laè tracciata e per le due massime competizioni motoristiche il futuro è quello della piena sinergia....Twitter prevale in tribunale ecirca $ 17 per azione se l'accordo fallisce. In sostanza, siamo 50 - 50 su una questione in cui le probabilità sono 95 - 5 . Musk quindi ha invertito la... Pd: Rotta, 'perdiamo un punto a settimana, stringiamo i tempi del ... Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Perdiamo un punto percentuale a settimana. Cosa altro serve per stringere i tempi del congresso Ma davvero vogliamo farci così male #Pd #congresso". Lo scrive ...