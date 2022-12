Juve | Dalot resta un obiettivo

Juventus News 24

Calciomercatoe Roma, le ultime indiscrezioni possono riaprire scenari a sorpresa. Ecco cosa sta succedendo. ... Con il sognoche sembra ormai essere definitivamente tramontato, non sono poi ...Calciomercato Juventus, le future mosse dei bianconeri per rinforzare le corsie laterali. Cherubini non perde altro tempo. Come sovente evidenziato dalle stesse vicende di mercato, le campagne ... Dalot Juve, il futuro è deciso: la scelta del Manchester United Calciomercato Juve e Roma, le ultime indiscrezioni possono riaprire scenari a sorpresa. Ecco cosa sta succedendo.Chi è Denuzzo, nuovo Pro Player della Juventus che è stato presentato allo Stadium oggi pomeriggio nel team bianconero Denuzzo è uno dei nuovi Pro Player che compone il team della Juventus e che è sta ...