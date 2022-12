“Ditemi che non è vero” GF Vip | momenti di panico e lacrime per Oriana E scopre tutto

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È lui il burlone indiscusso di questo GF Vip 7 e anche questa volta ha organizzato uno scherzo. È sempre pericoloso farlo, per quanto le intenzioni siano innocue e innocenti, non si può mai prevedere la reazione della vittima prescelta. Questa volta, Edoardo Tavassi ed altri gieffini hanno preso di miraMarzoli. Uno scherzo finito veramente male. Evidentemente quello a Charlie Gnocchi non era bastato a dare una lezione ai concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà.Marzoli per un attimo ha creduto di aver perso una delle cose alle quali comprensibilmente tiene di più. Edoardo Tavassi le ha chiesto scusa. GF Vip,diperErano tutti quanti riuniti in un’unica grandissima tavolata quando, tra una chiacchiera e l’altra, tutti quanti i vipponi, new ...