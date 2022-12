Amadeus | «Ho un’idea di una nuova presenza femminile importante a Sanremo La Fagnani l’ho scelta in 3 giorni»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)è stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Questi alcuni passaggi del suo intervento: “I giovani devono guardare il festival, i giovani sono i grandi fruitori della musica. Se il pubblico giovane segue una trasmissione, di conseguenza anche i genitori e i nonni seguono quella trasmissione, questo lo vedo sui miei figli. Ho una figlia di 25 anni e uno di 14, sono due mondi che si nutrono di musica. Il piccolo mi fa sentire tutto il rap, l’hip hop immaginabile e la grande ascolta altra musica e per me è fondamentale”. Alla domanda di Costanzo “Ma tu quando eri ragazzetto seguivi?”,ha risposto: “Seguivo sempre, mi è sempre piaciuto perché ero curioso, ho sempre amato la musica. I miei ricordi di ...