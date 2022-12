Ajax | interesse per Karsdorp della Roma

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’è interessato a Rick, esterno olandese in uscita dalla. Le ultime sulla possibile trattativa Secondo quanto riportato dal portale 1908.nl, l’sarebbe fortemente interessato a riportare in Olanda Rick. L’esterno di proprietàè in uscita dal club giallorosso dopo la pesante lite con José Mourinho. Inoltre, la destinazione sembra essere molto gradita al calciatore. Lanon intende comunque privarsi dell’esterno classe 1995 per meno di 10 milioni di euro. Suc’è anche l’Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

