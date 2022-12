A che punto sono gli sforzi ucraini per entrare nell’Ue?

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ogni anno, a dicembre, il Consiglio europeo comunica le proprie considerazioni sull’allargamento e sui progressi compiuti dagli aspiranti Stati membri. In questo 2022, per la prima volta, il Consiglio ha fatto riferimento all’Ucraina. Nel documento si legge che “il Consiglio ha riconosciuto il notevole sforzo compiuto dall’Ucraina in circostanze molto difficili per raggiungere gli obiettivi alla base del suo status di candidato. Il Consiglio ha inoltre riconosciuto i progressi compiuti dall’Ucraina nel suo processo di riforma e incoraggia l’Ucraina a continuare a soddisfare le condizioni specificate nel parere della Commissione sulla sua domanda di adesione all’Ue”. Ma qualiquesti progressi? E cosa c’è ancora da fare? A rispondere è sempre la Commissione europea nelle sue comunicazioni al Consiglio, datate al giugno 2022. Democrazia L’Ucraina è una democrazia ...

Quotidiano Sanità

Quasi sempre il messaggio di posta elettronica presenta mittentisembrano del tutto affidabili, ... A quelparte un countdown numerico in cui si l'utente viene messo alle strette: o paga entro ...... di estendere a 25mila euro l'ulterioresul cuneo fiscale e di innalzare da seimila a ... Avanzamentiabbiamo conquistato attraverso il confronto edimostrano come la via del dialogo e ... Manovra. A che punto siamo: stallo in Bilancio ed è molto probabile ... Il percorso è cominciato tra risate e benessere mentre passeggiavamo per questo sentiero che conosciamo bene la cui prima tappa è rappresentata dalle favolose “Cascate della Prata” (che vi abbiamo già ...Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Perdiamo un punto percentuale a settimana. Cosa altro serve per stringere i tempi del congresso Ma davvero vogliamo farci così male #Pd #congresso". Lo scrive ...