Ultime Notizie Roma del 20-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alla determinata dopo 11 ore la seduta della commissione bilancio della camera sulla manovra in cui non è stato approvato alcune rendimento nelleore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo i gruppi di maggioranza e opposizione che vende mentire spiegano fonti parlamentari ancora non sono stati depositati il presidente della commissione Giuseppe mangia valori verso le 6:20 ha riaperto la seduta per annunciare la chiusura alle 13 di oggi è convocato l’ufficio di presidenza Poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14 l’obiettivo viene spiegato e chiudere l’esame in commissione oggi intorno alle 17 in quel caso L’approdo in aula previsto alle 13 di domani potrebbe stare di qualche ora al pomeriggio per po’ ...