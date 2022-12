Toro | la scoperta di Gineitis

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nato in Lituania il 15 aprile del 2004, al Torino dal 2022 prelevato dalla Spal, Gvidasè una certezza della Primavera del. Mancino, ha già fisico e buoni inserimenti, Juric lo sta monitorando con attenzione. Sul Corriere della Sera, Gianluca Sartori scrive: «Il lituano sta continuando la sua crescita e il fatto che ilcreda in lui è testimoniato dalla firma del primo contratto da professionista, un accordo fino al 2025 siglato nello scorso giugno. Una tappa di un percorso, come l’esordio con la Lituania, raccolto il 17 novembre contro l’Islanda nella Coppa del Baltico e condito con un rigore trasformato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro News

... mentre dall'altro ci sono le battaglie "estreme", con obiettivi variabili (atterrare l'avversario anziché esaurire la sua barra della vita, per dire) e modificatori più o meno assurdi, come un...'CAR - T - Destinazione futuro, campagna itinerante partita nel 2022, " spiega Giuseppe, ...Medicina e Bioetica dell'Università San Raffaele di Milano - CNR Ethics narra il percorso di... Corriere Torino: “Il Toro guarda il futuro: alla scoperta di Gineitis” "Toro, occasioni dalla B: dopo Cheddira-Touré, occhi su Morutan e Bonfanti", titola Tuttosport. In un mercato nel quale la produzione di idee a basso costo e buona ...Nato in Lituania il 15 aprile del 2004, al Torino dal 2022 prelevato dalla Spal, Gvidas Gineitis è una certezza della Primavera del Toro. Mancino, ha già fisico e buoni inserimenti, Juric lo sta monit ...