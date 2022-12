Sondaggi Tecnè | Pd ancora in calo | crescono FDI e M5S

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non si arresta ildel Partito Democratico. Secondo gli ultimiper l’Agenzia Dire, i dem nell’ultima settimana hanno perso altri sette decimi di consenso scivolando al 15,7%. Fratelli d’Italia, invece, prosegue la sua avanzata, crescendo dello 0,3% al 30,8%. Sono ormai quindici i punti di differenza tra FDI e PD al 16 di dicembre. Intanto il M5S consolida la seconda posizione salendo dello 0,2% al 17,5%. Lega e Forza Italia, alleati di FDI al governo, vengono sondati in leggera crescita (un decimo ciascuno) rispettivamente all’8,8% e al 7,4%. In mezzo c’è Azione/Italia Viva in flessione al 7,5%. Anche l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi è data inal 3,4% (-0,1%). Chiudono +Europa col 2,6% e Italexit con l’1,9%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,4%. La quota di indecisi e ...